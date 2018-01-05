Ради покупки роскошного дома Дмитрий Нагиев влез в долги
Дмитрию Нагиеву пришлось влезть в долги, чтобы позволить себе покупку роскошного дома. В частности, ради приобретения загородных апартаментов телеведущий взял рассрочку сроком на 10 лет.
Дмитрия Нагиева называют одним из наиболее популярных телеведущих в РФ, а также он регулярно возглавляет списки отечественных артистов с самым внушительным доходом. Однако сам деятель отрицает, что настолько богат, как рассказывают СМИ. В частности, накануне ему не хватило денег на то, чтобы сразу оплатить полную стоимость роскошного загородного дома. Ему повезло, поскольку владелец жилища оказался знаком с творчеством Нагиева, и поэтому согласился оформить рассрочку сроком на 10 лет, которую артист теперь выплачивает.
Особняк насчитывает несколько этажей, но появляется там актер не слишком часто. Это связано с постоянными гастролями артиста и тем, что много времени он проводит на съемках. Показывать, как выглядит его новый дом, Нагиев не стал, но уточнил, что это единственное место, где он может полностью расслабиться и отдохнуть от работы.
Дмитрия Нагиева называют одним из наиболее популярных телеведущих в РФ, а также он регулярно возглавляет списки отечественных артистов с самым внушительным доходом. Однако сам деятель отрицает, что настолько богат, как рассказывают СМИ. В частности, накануне ему не хватило денег на то, чтобы сразу оплатить полную стоимость роскошного загородного дома. Ему повезло, поскольку владелец жилища оказался знаком с творчеством Нагиева, и поэтому согласился оформить рассрочку сроком на 10 лет, которую артист теперь выплачивает.
Особняк насчитывает несколько этажей, но появляется там актер не слишком часто. Это связано с постоянными гастролями артиста и тем, что много времени он проводит на съемках. Показывать, как выглядит его новый дом, Нагиев не стал, но уточнил, что это единственное место, где он может полностью расслабиться и отдохнуть от работы.
Автор: Марина Вебер