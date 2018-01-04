Анастасия Волочкова показала процесс подготовки к отпуску
Анастасия Волочкова показала процесс подготовки к очередному отпуску в теплых краях. Соответствующий видеоролик балерина разместила в соцсети Instagram.
На видео Волочкова, облаченная в короткое платье и босоножки на высоком каблуке, с высоко поднятой головой дефилирует по комнате, как подиумная модель. Скорее всего, танцовщица устроила примерку своих нарядов, чтобы понять, какие паковать в чемодан.
Пользователи заметили, что во время своего дефиле Волочкова шаталась и резко села на софу. Многие посчитали, что звезда находилась "подшофе". Негодование вызвал и внешний вид балерины, которая вновь предстала перед своими многочисленными фанатами без прически и макияжа.
Ранее Волочкова сделала новогодний шпагат.
На видео Волочкова, облаченная в короткое платье и босоножки на высоком каблуке, с высоко поднятой головой дефилирует по комнате, как подиумная модель. Скорее всего, танцовщица устроила примерку своих нарядов, чтобы понять, какие паковать в чемодан.
Пользователи заметили, что во время своего дефиле Волочкова шаталась и резко села на софу. Многие посчитали, что звезда находилась "подшофе". Негодование вызвал и внешний вид балерины, которая вновь предстала перед своими многочисленными фанатами без прически и макияжа.
Ранее Волочкова сделала новогодний шпагат.
Автор: Джанабилова Татьяна П