Актер Сорвино пригрозил расправой Вайнштейну за домогательства к дочери
Известный актер Пол Сорвино угрожал Харви Вайнштейну физической расправой за сексуальные домогательства к его дочери. По словам голливудской звезды, продюсеру больше повезет, если его посадят за решетку.
Скандал с Харви Вайнштейном прогремел в прошлом году, когда многие знаменитые представительницы прекрасного пола Голливуда рассказали об агрессивных домогательствах продюсера. Претензии к нему выдвинули более 40 актрис. В этом списке можно увидеть Лену Хиди, Анджелину Джоли и Кару Делевинь. После многочисленных обвинений Вайнштейна не захотели видеть сотрудником его же компании, а также исключили из числа членов Американской киноакадемии.
Скандал с Харви Вайнштейном прогремел в прошлом году, когда многие знаменитые представительницы прекрасного пола Голливуда рассказали об агрессивных домогательствах продюсера. Претензии к нему выдвинули более 40 актрис. В этом списке можно увидеть Лену Хиди, Анджелину Джоли и Кару Делевинь. После многочисленных обвинений Вайнштейна не захотели видеть сотрудником его же компании, а также исключили из числа членов Американской киноакадемии.
Автор: Ирина Доброва