Сестра Жанны Фриске показала раритетные семейные фото
В дни новогодних праздников младшая сестра Жанны Фриске выложила в Сеть ряд раритетных фотографий семьи. На снимках певице исполнился 21 год, а Наталье – 9. Фото были сняты в Таиланде, где родственники встречали Новый год.
«1996 г. Мы семьей в Таиланде. Я помню этот Новый год. Мы с сестрой болели. Когда температура падала хотя бы до 38, садились на мопед и катались по Таю», – подписала снимки Фриске-младшая.
Жанна на фото, как отметили подписчики, удивительно красива. При этом они также отмечают сходство сестер и даже иногда путают, кто где. В семействе Фриске певица была первым ребенком, а через 12 лет на свет появилась и Наташа. Поклонники звездных сестер отмечают, что обе красавицы унаследовали черты папы.
Напомним, Фриске скончалась 15 июня 2015 г. Певица не смогла побороть рак, зато успела осуществить свою заветную мечту – родить сына. Ему недавно исполнилось 3,5 года.
«1996 г. Мы семьей в Таиланде. Я помню этот Новый год. Мы с сестрой болели. Когда температура падала хотя бы до 38, садились на мопед и катались по Таю», – подписала снимки Фриске-младшая.
Жанна на фото, как отметили подписчики, удивительно красива. При этом они также отмечают сходство сестер и даже иногда путают, кто где. В семействе Фриске певица была первым ребенком, а через 12 лет на свет появилась и Наташа. Поклонники звездных сестер отмечают, что обе красавицы унаследовали черты папы.
Напомним, Фриске скончалась 15 июня 2015 г. Певица не смогла побороть рак, зато успела осуществить свою заветную мечту – родить сына. Ему недавно исполнилось 3,5 года.
Автор: Дрокина Татьяна