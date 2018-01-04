Ольга Бузова пожаловалась на ухудшение здоровья
Ольга Бузова пожаловалась на плохое самочувствие. По словам певицы и телеведущей, ее организм в последнее время плохо справляется с нагрузками после выступлений и работы в студии.
«Мой организм дал незначительный сбой, однако я стараюсь держаться изо всех сил. Иммунитет ослаб настолько сильно, что я никогда еще не чувствовала себя так плохо. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура и все остальные признаки недугов постоянно дают о себе знать. Очень обидно и неприятно болеть в новогодние праздники», - написала Бузова на своей странице в Instagram. По словам певицы, в настоящее время она пытается лечиться в домашних условиях.
Также Бузова поблагодарила поклонников за оказанную ей поддержку. По ее словам, она получала теплые слова даже из заграницы. «Еще раз могут убедиться в том, что самые близкие друзья всегда будут рядом. Даже в таком горе, которое сейчас у меня происходит. Несмотря на болезнь, я не собираюсь прекращать работать и стремиться к поставленным целям», - рассказала Бузова под опубликованным снимком. Публикация за считанные минуты собрала более 35 тысяч лайков.
«Мой организм дал незначительный сбой, однако я стараюсь держаться изо всех сил. Иммунитет ослаб настолько сильно, что я никогда еще не чувствовала себя так плохо. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура и все остальные признаки недугов постоянно дают о себе знать. Очень обидно и неприятно болеть в новогодние праздники», - написала Бузова на своей странице в Instagram. По словам певицы, в настоящее время она пытается лечиться в домашних условиях.
Также Бузова поблагодарила поклонников за оказанную ей поддержку. По ее словам, она получала теплые слова даже из заграницы. «Еще раз могут убедиться в том, что самые близкие друзья всегда будут рядом. Даже в таком горе, которое сейчас у меня происходит. Несмотря на болезнь, я не собираюсь прекращать работать и стремиться к поставленным целям», - рассказала Бузова под опубликованным снимком. Публикация за считанные минуты собрала более 35 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем