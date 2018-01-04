Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Шоу-бизнес

Ольга Бузова пожаловалась на ухудшение здоровья
Ольга Бузова пожаловалась на плохое самочувствие. По словам певицы и телеведущей, ее организм в последнее время плохо справляется с нагрузками после выступлений и работы в студии.

Ольга Бузова пожаловалась на ухудшение здоровья


«Мой организм дал незначительный сбой, однако я стараюсь держаться изо всех сил. Иммунитет ослаб настолько сильно, что я никогда еще не чувствовала себя так плохо. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура и все остальные признаки недугов постоянно дают о себе знать. Очень обидно и неприятно болеть в новогодние праздники», - написала Бузова на своей странице в Instagram. По словам певицы, в настоящее время она пытается лечиться в домашних условиях.

Также Бузова поблагодарила поклонников за оказанную ей поддержку. По ее словам, она получала теплые слова даже из заграницы. «Еще раз могут убедиться в том, что самые близкие друзья всегда будут рядом. Даже в таком горе, которое сейчас у меня происходит. Несмотря на болезнь, я не собираюсь прекращать работать и стремиться к поставленным целям», - рассказала Бузова под опубликованным снимком. Публикация за считанные минуты собрала более 35 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 15:36
Читайте также
Загрузка...
Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч
Военный журналист опубликовал фото поврежденных
Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
На время Олимпиады США и Южная Корея отложили
Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
Разбившегося в Сирии российского пилота
Российский нотариусов обяжут проверять паспорта
СМИ: Украина планировала взорвать российский
Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии
В России обещают повышение зарплат до 200
Трамп призвал перейти на систему голосования по
В лесах России из-за аномально теплой зимы
Добавление комментария
Последние новости
04.01, 20:45 В Санкт-Петербурге около 30 детей надышались дымом при
04.01, 20:40 Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч евро за
04.01, 20:39 В Москве полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД
04.01, 20:36 В Башкирии в предновогоднюю ночь убили женщину в ходе
04.01, 20:30 В Москве и Петербурге отмечается наплыв из желающих
04.01, 20:20 Житель Воронежа на Audi выехал на встречную и
04.01, 20:10 Военный журналист опубликовал фото поврежденных
04.01, 20:00 Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова удивила поклонников
04.01, 19:50 В Колумбии бык насмерть затоптал тореадора
04.01, 19:40 В Саратове «ГАЗель» сбила женщину напротив станции
04.01, 19:30 Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
04.01, 19:20 На время Олимпиады США и Южная Корея отложили военные
04.01, 19:10 Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
04.01, 18:58 Разбившегося в Сирии российского пилота похоронили в
04.01, 18:49 Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото с девичника
04.01, 18:39 Российский нотариусов обяжут проверять паспорта на
04.01, 18:34 Анонс полноэкранного смартфона Meizu M6s состоится 17
04.01, 18:27 Дуров выпустил улучшенную версию Telegram для ОС Android
04.01, 18:20 В WhatsApp вскоре появятся «истории» из Instagram
04.01, 18:14 «Роскосмос» переоденет астронавтов из США в российские