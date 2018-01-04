На Урале краснолицей снегурочке "снесли голову"
На Урале краснолицей снегурочке, установленной в Карабаше к Новому году, "снесли голову". Происшествие обсуждается в соцсети «ВКонтакте», в паблике «Регион-74».
Горожанам не понравились фигуры Деда Мороза и его внучки. Через сутки после установки вандалы добрались до снежной скульптуры, чтобы придать ее «коже» здоровый цвет. Накануне праздника Снегурочке оторвали голову, повреждены и другие ледовые объекты. Местные жители подозревают в преступлении скульптора, которому отказались оплачивать работу.
Мэр Карабаша пообещал, что в следующем году обсудит дизайн новогоднего городка с народом.
Горожанам не понравились фигуры Деда Мороза и его внучки. Через сутки после установки вандалы добрались до снежной скульптуры, чтобы придать ее «коже» здоровый цвет. Накануне праздника Снегурочке оторвали голову, повреждены и другие ледовые объекты. Местные жители подозревают в преступлении скульптора, которому отказались оплачивать работу.
Мэр Карабаша пообещал, что в следующем году обсудит дизайн новогоднего городка с народом.
Автор: Джанабилова Татьяна П