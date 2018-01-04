Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир
Владимир Путин подписал указа, которым предусмотрено возобновление авиаперевозок между Москвой и Каиром. В силу документ, обнародованный на онлайн-портале правовой информации, вступает непосредственно со дня его утверждения.
Авиасообщение между РФ и Египтом официально разорвано еще в 2015 году, когда имел место трагичный инцидент с крушением лайнера над Синаем. Воздушное судно направлялось на территорию Санкт-Петербурга рейсом из Шарм-эш-Шейха. На борту самолета находились 217 пассажиров, а также семь членов экипажа, и все вышеупомянутые граждане скончались. Спецслужбы случившееся после тщательного расследования квалифицировали как теракт, но выяснение обстоятельств трагедии продолжается до сих пор.
Открыть соединение между Египтом и РФ позволил договор, утвержденный еще 15 декабря. Тогда стороны договорились прикладывать необходимые усилия для обеспечения безопасности гражданских авиаперелетов. Официально воздушное сообщение между Каиром и Москвой открыть планируют уже в начале февраля.
Авиасообщение между РФ и Египтом официально разорвано еще в 2015 году, когда имел место трагичный инцидент с крушением лайнера над Синаем. Воздушное судно направлялось на территорию Санкт-Петербурга рейсом из Шарм-эш-Шейха. На борту самолета находились 217 пассажиров, а также семь членов экипажа, и все вышеупомянутые граждане скончались. Спецслужбы случившееся после тщательного расследования квалифицировали как теракт, но выяснение обстоятельств трагедии продолжается до сих пор.
Открыть соединение между Египтом и РФ позволил договор, утвержденный еще 15 декабря. Тогда стороны договорились прикладывать необходимые усилия для обеспечения безопасности гражданских авиаперелетов. Официально воздушное сообщение между Каиром и Москвой открыть планируют уже в начале февраля.
Автор: Марина Вебер