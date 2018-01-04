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Трамп призвал перейти на систему голосования по удостоверению личности
Дональд Трамп, являющийся президентом США, призвал перейти на систему голосования по удостоверению личности. По его словам, комиссия по проверке результатов выборов в Штатах работает не корректно, ввиду чего постоянно обнародует сведения о недочетах и нарушениях.

Трамп призвал перейти на систему голосования по удостоверению личности


«Штаты изо всех сил пытались сделать так, чтобы комиссия не видела записи и методы работы, так как многие люди голосовали незаконно еще на начальном этапе. Система давно устарела из-за того, что подобные законы могли бы применяться сто или двести лет назад. Сейчас же важно фиксировать каждого избирателя, так как потом у него можно будет попросить подтверждение его выбора», - рассказал Трамп.

По словам президента, сотрудничать с комиссией отказались штаты, в которых правящей партией являются именно демократы. Трамп отметил, что собирается поднять вопрос об изменении порядка голосования в ближайшее время, однако в сенате его инициативу, скорее всего, не одобрят, так как она может опровергнуть все обвинения в его адрес.

В настоящее время на выборах не требуют предъявлять удостоверение личности примерно в 20 штатах, включая Нью-Йорк и Калифорнию. Именно в них большая часть граждан поддержала демократов и Хиллари Клинтон.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 16:19
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