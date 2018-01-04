В лесах России из-за аномально теплой зимы выросли грибы
Местные жители рассказали, что в лесах Центральной России они на днях собирали лисички, опята и вешенки. Грибы выросли из-за аномальной теплой зимы, так как температура воздуха благоприятствует этому процессу.
Синоптики последнюю неделю фиксировали аномально высокие температуры. В столице и соседних регионах норма температурного режима превышена в среднем на 10 градусов, если сравнивать с предыдущими годами. Специалисты, которые работают в центре погоды «Фобос», рассказали, что настоящая зима в ближайшее время в Россию не придет, а ожидать следует «крымского погодного сценария». Столбики термометров немного снизятся только после Рождества, а в Европейской части будут и дальше господствовать влага и тепло, пришедшие с юга.
В Подмосковье, кроме грибов, дачники и местные жители отмечают, что аномальное потепление этой зимой привело к прорастанию луковичных растений, которые зимуют в грунте.
После восьмого января синоптики прогнозируют в РФ похолодание до -6 градусов. В этот же период должен выпасть первый продолжительный снег.
Синоптики последнюю неделю фиксировали аномально высокие температуры. В столице и соседних регионах норма температурного режима превышена в среднем на 10 градусов, если сравнивать с предыдущими годами. Специалисты, которые работают в центре погоды «Фобос», рассказали, что настоящая зима в ближайшее время в Россию не придет, а ожидать следует «крымского погодного сценария». Столбики термометров немного снизятся только после Рождества, а в Европейской части будут и дальше господствовать влага и тепло, пришедшие с юга.
В Подмосковье, кроме грибов, дачники и местные жители отмечают, что аномальное потепление этой зимой привело к прорастанию луковичных растений, которые зимуют в грунте.
После восьмого января синоптики прогнозируют в РФ похолодание до -6 градусов. В этот же период должен выпасть первый продолжительный снег.
Автор: Ирина Доброва