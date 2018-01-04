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Уфологи обнаружили на Марсе 35-сантиметровую статую Иисуса Христа
Группа уфологов, изучая снимки NASA, обнаружила на одном из них небольшую статую Иисуса Христа. По мнению специалистов, это указывает на то, что библейский персонаж мог посещать другие планеты.

Уфологи обнаружили на Марсе 35-сантиметровую статую Иисуса Христа


Скальный фрагмент имеет высоту более 35 сантиметров, визуально камень воспринимается как фигура в продолговатом плаще, причём на голове Иисуса длинные волосы. Специалисты указывают, что чётко отслеживаются две ноги, застывшие словно в походке. Скотт Уорринг, известный уфолог, указывает, что Земля не является единственным местом во Вселенной, где присутствует разумная жизнь.

Пользователи всемирной Сети разделились на две группы. Одни написали, что статуя является камнем, похожим на фигуру Иисуса Христа, причём характерные обтекаемые формы возникли благодаря воздействию ветра. Другие поддержали версию уфологов, допустив, что на планетарных объектах в ближнем и дальнем космосе может существовать разумная жизнь.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 17:01
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