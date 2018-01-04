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В Москве 10 граждан отравились несвежей рыбой после посещения ресторана
На территории Москвы десять граждан отравились несвежей рыбой после посещения одного из местных ресторанов. Одному из потерпевших, по данным отечественных СМИ, потребовалась госпитализация.

В Москве 10 граждан отравились несвежей рыбой после посещения ресторана


Информацию о происшествии подтвердил Леонид Печатников, занимающий должность заместителя мэра Москвы. Он уточнил, что инцидент имел место в прошлую среду, 3 января, когда сразу десять граждан пожаловались на плохое самочувствие. Произошло это после того, как они пообедали рыбой в одном из размещенных на территории столицы ресторанов. Предварительно, причиной такой ситуации стало то, что предложенное гостям блюдо оказалось несвежим.

Одного из пострадавших впоследствии пришлось госпитализировать, однако его состояние быстро нормализовалось, поскольку отравление не было серьезным. Уже в четверг, 4 января, гражданина успешно выписали из медучреждения, отправив на амбулаторное лечение. Проверкой обстоятельств указанного инцидента занимаются представители отечественного Роспотребнадзора, после чего будет утверждаться дальнейшее решение.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:30
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