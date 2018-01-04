В Татарстане в лобовом ДТП четыре человека погибли и столько же пострадали
В Татарстане в лобовом ДТП четыре человека трагически погибли и еще столько же пострадали. Сведения об инциденте, произошедшем 4 января в Пестречинском районе, предоставлены пресс-центром краевого МВД.
Сообщается, водитель автомобиля Hyundai Creta допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло мощное столкновение с легковушкой марки ВАЗ-2114. Среди погибших детей не оказалось. Травмированные граждане, в том числе ребенок и женщина в положении, доставлены в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять детали аварии, работая на месте.
Ранее в Татарстане два человека погибли при столкновении двух фур.
Сообщается, водитель автомобиля Hyundai Creta допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло мощное столкновение с легковушкой марки ВАЗ-2114. Среди погибших детей не оказалось. Травмированные граждане, в том числе ребенок и женщина в положении, доставлены в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять детали аварии, работая на месте.
Ранее в Татарстане два человека погибли при столкновении двух фур.
Автор: Джанабилова Татьяна П