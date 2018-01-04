В Хабаровском лесу спасатели отыскали шестерых пропавших туристов
В Хабаровском крае шестеро человек потерялись в лесу. Сообщение о происшествии поступило 3 января на пульт дежурного управления МЧС России.
Направляясь на турбазу «Мишкина берлога» на машине, туристы застряли в зимнем лесу. Вытащить машину из снежного сугроба своими силами компании не удалось, и товарищи решили дойти до ближайшей дороги пешком за помощью. Предположение, что населенный пункт находится в паре километров от места остановки автомобиля, оказалось неверным, и люди решили обратиться за помощью к спасателям.
В 13:05 на пульт дежурного МЧС поступил звонок, сами заблудившиеся смогли дозвониться в Службу спасения. Трое спасателей в полной экипировке выдвинулись на поиски. Понадобилось два часа, чтобы отыскать заблудившихся туристов.
Уставших и замерзших путешественников доставили в поселок Хурба.
Направляясь на турбазу «Мишкина берлога» на машине, туристы застряли в зимнем лесу. Вытащить машину из снежного сугроба своими силами компании не удалось, и товарищи решили дойти до ближайшей дороги пешком за помощью. Предположение, что населенный пункт находится в паре километров от места остановки автомобиля, оказалось неверным, и люди решили обратиться за помощью к спасателям.
В 13:05 на пульт дежурного МЧС поступил звонок, сами заблудившиеся смогли дозвониться в Службу спасения. Трое спасателей в полной экипировке выдвинулись на поиски. Понадобилось два часа, чтобы отыскать заблудившихся туристов.
Уставших и замерзших путешественников доставили в поселок Хурба.
Автор: Бойцова Мария