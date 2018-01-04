В Новосибирске вылетевший на тротуар внедорожник чудом не сбил женщин и ребенка
В Новосибирске произошло масштабное ДТП, в ходе которого автомобиль марки Lexus вылетел за пределы проезжей части и чуть не сбил женщин и ребенка. По информации от местной прессы, во время происшествия пострадал один человек.
Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса рядом со станцией метро Студенческая. По словам очевидцев, Автомобиль марки Lexus на перекрестке хотел проехать на запрещающий сигнал светофора, однако не заметил идущее на встречу транспортное средство. Водитель резко вывернул в сторону, после чего съехал на тротуар.
По словам очевидцев, водитель автомобиля пытался быстро проехать до ближайшего пролета по тротуару, однако в итоге свернул на дорогу прямо перед остановкой. В тот момент на ней находились шесть человек, среди которых две женщины с ребенком. Им чудом удалось вовремя отойти в сторону. Несмотря на это, транспортное средство все же зацепило одного человека. Мужчина получил незначительные травмы, ввиду чего отказался от госпитализации. Полиции пока не удалось задержать виновника инцидента, однако очевидцы сообщили данные о его транспортном средстве, включая номер. По факту происшествия проводится проверка.
Инцидент произошел на проспекте Карла Маркса рядом со станцией метро Студенческая. По словам очевидцев, Автомобиль марки Lexus на перекрестке хотел проехать на запрещающий сигнал светофора, однако не заметил идущее на встречу транспортное средство. Водитель резко вывернул в сторону, после чего съехал на тротуар.
По словам очевидцев, водитель автомобиля пытался быстро проехать до ближайшего пролета по тротуару, однако в итоге свернул на дорогу прямо перед остановкой. В тот момент на ней находились шесть человек, среди которых две женщины с ребенком. Им чудом удалось вовремя отойти в сторону. Несмотря на это, транспортное средство все же зацепило одного человека. Мужчина получил незначительные травмы, ввиду чего отказался от госпитализации. Полиции пока не удалось задержать виновника инцидента, однако очевидцы сообщили данные о его транспортном средстве, включая номер. По факту происшествия проводится проверка.
Автор: Махов Артем