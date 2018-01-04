Поклонники заподозрили Глюкозу в пластической операции
Поклонник Глюкозы выразили свои подозрения относительно того, что певица могла решиться на пластическую операцию. Такое мнение публика начала выражать после нового снимка, обнародованного артисткой на своей странице в Instagram.
Так, поклонники обратили внимание на то, что внешность Глюкозы в последнее время несколько изменилась, а ее щеки кажутся впалыми. Это при том, что сама артистка заметно не худела. Причиной для дискуссий отчасти стало новое фото, где Наталья Ионова с распущенными кудрями позирует крупным планом. Фолловеры считают, что скулы знаменитости на кадре кажутся намного более выраженными, чем в обычной жизни, а щеки и вовсе пропали.
Часть пользователей Сети допускает, что Глюкоза решила поддаться современной моде, посредством хирургического вмешательства удалив себе комки Биша. Путем такой операции обычно можно убрать жировые складки в щеках, что делает лицо худее. Впрочем, другие фанаты стали на защиту артистки, считая, что дело в ракурсе или использовании популярных сейчас графических редакторов.
Так, поклонники обратили внимание на то, что внешность Глюкозы в последнее время несколько изменилась, а ее щеки кажутся впалыми. Это при том, что сама артистка заметно не худела. Причиной для дискуссий отчасти стало новое фото, где Наталья Ионова с распущенными кудрями позирует крупным планом. Фолловеры считают, что скулы знаменитости на кадре кажутся намного более выраженными, чем в обычной жизни, а щеки и вовсе пропали.
Часть пользователей Сети допускает, что Глюкоза решила поддаться современной моде, посредством хирургического вмешательства удалив себе комки Биша. Путем такой операции обычно можно убрать жировые складки в щеках, что делает лицо худее. Впрочем, другие фанаты стали на защиту артистки, считая, что дело в ракурсе или использовании популярных сейчас графических редакторов.
Автор: Марина Вебер