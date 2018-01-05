Ученые обнаружили на египетской мумии список покупок
Ученые разгадали таинственные записи, найденные на египетской мумии. Оказалось, на листах папируса нанесен список необходимых покупок.
Исследователи воспользовались новой техникой сканирования, которая позволит пролить свет на жизнь древних египтян. Метод уже помог расшифровать надписи на листах для обвертывания мумий. Оказалось, раньше люди не выбрасывали использованную бумагу, отдавая ее для процесса мумификации правителей.
Ученым впервые удалось прочитать надписи на мумиях, поскольку обычно их уничтожает повышенная влажность в гробницах, слизь или бактерии.
Ранее эксперты разгадали тайну древних мумий.
Исследователи воспользовались новой техникой сканирования, которая позволит пролить свет на жизнь древних египтян. Метод уже помог расшифровать надписи на листах для обвертывания мумий. Оказалось, раньше люди не выбрасывали использованную бумагу, отдавая ее для процесса мумификации правителей.
Ученым впервые удалось прочитать надписи на мумиях, поскольку обычно их уничтожает повышенная влажность в гробницах, слизь или бактерии.
Ранее эксперты разгадали тайну древних мумий.
Автор: Джанабилова Татьяна П