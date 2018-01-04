Модель Ирина Шейк отметила Новый год по-русски
Популярная модель Ирина Шейк, несмотря на то, что проживает за рубежом, отметила Новый 2018 год по-русски. Знаменитость поделилась праздничным времяпрепровождением в микроблоге Instagram со своими подписчиками.
Ирина Шейк сняла для поклонников Stories и рассказала, что в новогоднюю ночь она с удовольствием посмотрела традиционный российский фильм «Ирония судьбы». Именно он ассоциируется у модели с Новым годом. На видео звезда предстала перед подписчиками без макияжа.
Недавно папарацци удалось заснять супруга Ирины Шейк, актера Брэдли Купера. Муж модели был вместе с их 8-месячной дочкой Леа де Сена. Заботливый отец бережно держал малышку на руках и садился в припаркованную машину на одной из улиц Лос-Анджелеса.
Дочь появилась в семье Шейк и Купера 1 марта 2017 года. Рожала модель в одной из элитных клиник США.
Ирина Шейк сняла для поклонников Stories и рассказала, что в новогоднюю ночь она с удовольствием посмотрела традиционный российский фильм «Ирония судьбы». Именно он ассоциируется у модели с Новым годом. На видео звезда предстала перед подписчиками без макияжа.
Недавно папарацци удалось заснять супруга Ирины Шейк, актера Брэдли Купера. Муж модели был вместе с их 8-месячной дочкой Леа де Сена. Заботливый отец бережно держал малышку на руках и садился в припаркованную машину на одной из улиц Лос-Анджелеса.
Дочь появилась в семье Шейк и Купера 1 марта 2017 года. Рожала модель в одной из элитных клиник США.
Автор: Ирина Доброва