Ученые: Британцы использовали древнее святилище как сауну
Ученые из Великобритании сообщили, что древнее святилище, обнаруженное в Йоркшире, могло использоваться на протяжении последних нескольких тысяч лет как сауна. По словам специалистов, на территории храма были выявлены несколько чанов с обгоревшими камнями.
По словам специалистов, в святилище не было обнаружено никаких идолов или прочих религиозных предметов. Строение использовалось преимущественно для проведения обрядов «очищения», которые описываются в древних писаниях. По словам ученых, данная традиция имеет определенные сходства с бытом древних народов Севера, которые могли организовывать колонии на территории Британского острова.
«Вудхендж, который визуально напоминает известный всем Стоунхендж, был построен из дерева, которое за долгие годы почти полностью сгнило. Удалось установить, что его возраст составляет примерно 5 тысяч лет. В ходе раскопок было установлено, что строение имело специальное углубление посередине, использовавшееся для воды. Вокруг него располагались камни со следами гари. Это натолкнуло на мысль, что в святилище проходили ритуалы, схожие с современными банями», - рассказали британские исследователи.
По словам специалистов, в святилище не было обнаружено никаких идолов или прочих религиозных предметов. Строение использовалось преимущественно для проведения обрядов «очищения», которые описываются в древних писаниях. По словам ученых, данная традиция имеет определенные сходства с бытом древних народов Севера, которые могли организовывать колонии на территории Британского острова.
Автор: Махов Артем