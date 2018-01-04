Игра Newer Super Mario Bros. DS доступна для скачивания с 4 января
Игра Newer Super Mario Bros. DS, разрабатываемая несколько лет, доступна для скачивания с 4 января. Насладиться приключениями известного водопроводчика Марио смогут пользователи нескольких операционных систем: Mac, Linux, Windows.
Игра продолжает сюжетную линию прошлой версии Wii. После модернизации проект стал более увлекательным и вполне может превзойти все старые версии. Пользователи могут скачать Newer Super Mario совершенно бесплатно.
Чтобы отправиться в поход с Марио, сначала необходимо установить на свой персональный компьютер специально скачанное приложение для консоли Nintendo DS.
Ранее сообщалось, что игра про Марио полезна для мозга.
Игра продолжает сюжетную линию прошлой версии Wii. После модернизации проект стал более увлекательным и вполне может превзойти все старые версии. Пользователи могут скачать Newer Super Mario совершенно бесплатно.
Чтобы отправиться в поход с Марио, сначала необходимо установить на свой персональный компьютер специально скачанное приложение для консоли Nintendo DS.
Ранее сообщалось, что игра про Марио полезна для мозга.
Автор: Джанабилова Татьяна П