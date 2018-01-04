В Британии 57-летняя женщина увидела НЛО из саги «Звездные войны»
В Великобритании 57-летняя женщина сфотографировала НЛО. По своей форме объект напомнил ей «Тысячелетнего Сокола» из киносаги «Звездные войны». Снимок инопланетного корабля британка передала уфологам и СМИ.
Неопознанный летающий объект (НЛО) по свидетельству женщины, был замечен ею, когда она выгуливала свою собаку в окрестностях деревни Брандон-Виллидж. Взглянув на небо, жительница пригорода увидела гигантский светящийся белый предмет, причём он передвигался на большой скорости.
Британке удалось снять НЛО на смартфон, но снимок получился нечетким. Фотографию женщина передала уфологам, чтобы те изучили его и сделали вывод. Свидетельница произошедшего сообщает, что НЛО был очень ярким. При этом он не издавал никакого шума, передвигаясь достаточно быстро. По мнению женщины, это не мог быть аппарат земного происхождения.
Неопознанный летающий объект (НЛО) по свидетельству женщины, был замечен ею, когда она выгуливала свою собаку в окрестностях деревни Брандон-Виллидж. Взглянув на небо, жительница пригорода увидела гигантский светящийся белый предмет, причём он передвигался на большой скорости.
Британке удалось снять НЛО на смартфон, но снимок получился нечетким. Фотографию женщина передала уфологам, чтобы те изучили его и сделали вывод. Свидетельница произошедшего сообщает, что НЛО был очень ярким. При этом он не издавал никакого шума, передвигаясь достаточно быстро. По мнению женщины, это не мог быть аппарат земного происхождения.
Автор: Семен Зайцев