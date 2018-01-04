Kia показала тизеры нового кроссовера
Компания Kia продемонстрировала тизеры нового безымянного кроссовера. По информации от пресс-центра бренда, презентация окончательной версии транспортного средства состоится в середине текущего года.
Премьера тизера нового транспортного средства состоялась в рамках выставки в Лас-Вегасе. Представители компании рассказали, что концепт пока носит название Niro EV, однако в будущем оно может измениться. Кроме того, маркетинг будущей модели начнется только в апреле. Кроссовер будет отличаться от предыдущей серии наличием более легкой рамы и расширенной колесной базы, увеличивающей проходимость транспортного средства.
Серийная версия Niro, которая сейчас доступна на рынке США, имеет силовой агрегат на 1,9 литра при мощности в 180 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливаются МКПП и автоматические вариаторы на 7 ступеней в зависимости от вариации. Стоимость кроссовера в базовой модификации на американском рынке составляет примерно 123 тысячи долларов.
Концепт внешне многим напоминает серийные кроссоверы Niro, однако имеет более выраженную решетку радиатора на передней части. Оптика транспортного средства почти не изменилась, но получила светодиодную подсветку подфарников.
Премьера тизера нового транспортного средства состоялась в рамках выставки в Лас-Вегасе. Представители компании рассказали, что концепт пока носит название Niro EV, однако в будущем оно может измениться. Кроме того, маркетинг будущей модели начнется только в апреле. Кроссовер будет отличаться от предыдущей серии наличием более легкой рамы и расширенной колесной базы, увеличивающей проходимость транспортного средства.
Серийная версия Niro, которая сейчас доступна на рынке США, имеет силовой агрегат на 1,9 литра при мощности в 180 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливаются МКПП и автоматические вариаторы на 7 ступеней в зависимости от вариации. Стоимость кроссовера в базовой модификации на американском рынке составляет примерно 123 тысячи долларов.
Концепт внешне многим напоминает серийные кроссоверы Niro, однако имеет более выраженную решетку радиатора на передней части. Оптика транспортного средства почти не изменилась, но получила светодиодную подсветку подфарников.
Автор: Махов Артем