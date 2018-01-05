Amazon готовится выпустить зеркало с виртуальной реальностью
Американская компания Amazon в недалеком будущем может выпустить уникальное зеркало с элементами виртуальной реальности. Как передает The Verge, фирма уже оформила соответствующий патент.
Новым продуктом Amazon может стать зеркало со смешанной реальностью, посредством которого человек сможет “примерить” на себя любую вещь, найденную в Интернете. Это позволит узнать, как будет выглядеть наряд на индивиде еще до его покупки. Предполагается, что зеркало оснастят несколькими камерами, а также дисплеями и прожекторами. Посредством пикселей указанная технология поможет создать подвижную картинку. Кроме того, уникальное зеркало с элементами виртуальной реальности предоставляет человеку возможность менять фон.
Посредством создания особой виртуальной среды окажется возможным посмотреть, как приглянувшийся наряд будет выглядеть в каком-то конкретном месте. Пока в Amazon не предоставляли официальных комментариев на этот счет, поэтому неизвестно, когда следует ожидать анонса инновационного зеркала.
Новым продуктом Amazon может стать зеркало со смешанной реальностью, посредством которого человек сможет “примерить” на себя любую вещь, найденную в Интернете. Это позволит узнать, как будет выглядеть наряд на индивиде еще до его покупки. Предполагается, что зеркало оснастят несколькими камерами, а также дисплеями и прожекторами. Посредством пикселей указанная технология поможет создать подвижную картинку. Кроме того, уникальное зеркало с элементами виртуальной реальности предоставляет человеку возможность менять фон.
Посредством создания особой виртуальной среды окажется возможным посмотреть, как приглянувшийся наряд будет выглядеть в каком-то конкретном месте. Пока в Amazon не предоставляли официальных комментариев на этот счет, поэтому неизвестно, когда следует ожидать анонса инновационного зеркала.
Автор: Марина Вебер