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Эксперты протестировали новый УАЗ «Профи» в зимних условиях
Эксперты вывели на тесты полно- и заднеприводный УАЗ «Профи» грузоподъемностью до полутора тонн. Испытания моделей прошли в суровых зимних условиях.

Эксперты протестировали новый УАЗ «Профи» в зимних условиях


К концу прошлого года спрос на УАЗ резко упал, продажи сократились на 13%. Руководство бренда нашло способ справиться с трудностями, выпустив бюджетную коммерческую модель, составившую конкуренцию ГАЗели.

Под капотом УАЗ «Профи» инженеры установили 150-сильный агрегат объемом на 2,7 литра. Без груза заднеприводный автомобиль вел себя на трассе динамично. Стоило нагрузить модель на 900 тонн, как ее маневренность пропадала. Говоря простым языком, ТС не подходит для езды по горной местности.

Полноприводный «Профи» справился с задачей лучше, но на высоких оборотах переключатель в режим 4WD начинал вибрировать. Радиатор автомобиля не справляется с холодами и нуждается в утеплении.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 05:00
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