В Хакасии археологи раскопали игрушку возрастом 4,5 тысячи лет
В Республике Хакасии, на юге Красноярского края, археологи раскопали древнюю игрушку, которой дети играли приблизительно 4,5 тысячи лет назад. В Ширинском районе участники экспедиции, которые работают в Институте истории культуры РАН, исследовали могильник Итколь II.
Найденные игрушки являются самыми древними на планете. Археологи поделились, что в одном из погребений они обнаружили голову женщины, выполненную из «мыльного» камня – стеатита. Особенностью этой находки были тщательно прорисованные черты лица куклы. Также в могильнике находилась голова игрушечного животного, предположительно пса или лошади, которая была сделана из рога.
Игрушки получили название Иткольские, ученые отнесли их к Окуневской культуре. Люди, которые проживали Минусинских степях в эпоху ранней бронзы, представляли собой европеоидно-монголоидный тип. Антропологи, которые исследовали данную эпоху, считают, что древние представители Окуневской культуры имеют дальнее родство и схожесть с американскими индейцами.
Найденные игрушки являются самыми древними на планете. Археологи поделились, что в одном из погребений они обнаружили голову женщины, выполненную из «мыльного» камня – стеатита. Особенностью этой находки были тщательно прорисованные черты лица куклы. Также в могильнике находилась голова игрушечного животного, предположительно пса или лошади, которая была сделана из рога.
Игрушки получили название Иткольские, ученые отнесли их к Окуневской культуре. Люди, которые проживали Минусинских степях в эпоху ранней бронзы, представляли собой европеоидно-монголоидный тип. Антропологи, которые исследовали данную эпоху, считают, что древние представители Окуневской культуры имеют дальнее родство и схожесть с американскими индейцами.
Автор: Ирина Доброва