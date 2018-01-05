Павел Воля стал лысым после Нового года

Поклонники заметили, что Воля выглядит ненатурально на снимке. Позднее сам комик признался, что использовал для создания фотографии специальное приложение на своем смартфоне. По его словам, таким методом он решил подшутить над друзьями на своей странице. Воля отметил, что ему в директ сразу же начали писать по поводу того, что не стоило так кардинально менять стиль.«Очень удивила реакция даже самых близких друзей, которые были рядом со мной всего за несколько часов до публикации. Три человека действительно поверили, что я решил изменить имидж кардинально. Новый год – это пора изменений, однако к такому я пока не готов, так что прощу прощения у всех тех, кого поверг в замешательство», - написал Воля под публикацией со снимком.Фотография всего за несколько минут собрала более 15 тысяч лайков. Поклонники отметили, что прическа ему совсем не идет, ввиду чего ему лучше с длинными волосами. Сам Павел Воля воздержался от комментариев на этот счет. Резидент Comedy Club также пожелал всем поклонникам «трезвого ума» в Новом году.