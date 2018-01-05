Landwind вывел на рынок КНР клон кроссовера Mercedes-Benz GLA
Китайская компания Landwind представила на рынке копию кроссовера Mercedes-Benz GLA. В дилерских сетях Xiaoyao предложен за 90 тыс. юаней (979 тыс. руб.), люксовая версия оценена производителем в 140 тыс. юаней (1,2 млн руб.).
Кузов китайского кроссовера Xiaoyao копирует автомобиль, производимый компанией Mercedes-Benz. Модель относится к компактному сегменту класса SUV. Эксперты отмечают сходство боковой и задней частей кузова машины. Кроссовер имеет длину 4439 мм, ширину - 1835 мм, высоту - 1560 мм. Колёсная база составляет 2700 мм. Под капотом новинки размещен 1,5-литровый бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 163 л. с. Двигатель сопряжен с 6-ступенчатой МКПП, в люксовой версии предусмотрен вариатор CVT. По стандартным опциям китайский кроссовер не уступает западногерманскому оригиналу.
Китайская модель имеет шесть подушек безопасности, передние кресла с боковой поддержкой, бесключевой запуск мотора. Установлен климат-контроль, электрорегулирование спинок передних кресел, мультимедийный комплекс, датчики парковки, панорамная крыша, контроль давления в шинах. Предусмотрена система помощи на подъёме и спуске, салон Xiaoyao отделан натуральной кожей.
Кузов китайского кроссовера Xiaoyao копирует автомобиль, производимый компанией Mercedes-Benz. Модель относится к компактному сегменту класса SUV. Эксперты отмечают сходство боковой и задней частей кузова машины. Кроссовер имеет длину 4439 мм, ширину - 1835 мм, высоту - 1560 мм. Колёсная база составляет 2700 мм. Под капотом новинки размещен 1,5-литровый бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 163 л. с. Двигатель сопряжен с 6-ступенчатой МКПП, в люксовой версии предусмотрен вариатор CVT. По стандартным опциям китайский кроссовер не уступает западногерманскому оригиналу.
Китайская модель имеет шесть подушек безопасности, передние кресла с боковой поддержкой, бесключевой запуск мотора. Установлен климат-контроль, электрорегулирование спинок передних кресел, мультимедийный комплекс, датчики парковки, панорамная крыша, контроль давления в шинах. Предусмотрена система помощи на подъёме и спуске, салон Xiaoyao отделан натуральной кожей.
Автор: Семен Зайцев