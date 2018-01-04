Модель Алена Шишкова показала фото в мокром топе
Алена Шишкова обнародовала снимок в мокром топе. На своей странице в Instagram модель также написала, что находится на отдыхе в жарких странах.
Поклонники Шишковой отметили, что она стала редко делать подписи к записям, ввиду чего не совсем понятно, что она хотела сказать откровенным снимком. На фотографии Шишкова изображена на фоне бассейна в мокром топе. Из-за плохого освещения снимок получился относительно тусклым, однако даже на нем фанаты заметили, что модель немного поправилась.
«Отдых берет свое, ввиду чего даже моя фигура после изнурительных диет немного изменилась. Сейчас я стараюсь вернуться в форму, однако это очень сложно. Праздники выдались на удивление увлекательными», - рассказала Шишкова под одной из недавних публикаций. На фото она позирует на балконе своего номера в отеле. По геометке поклонники сразу же определили, что модель находится в Таиланде.
Публикация с мокрым топом собрала более 30 тысяч лайков всего за несколько минут. По мнению фанатов, Алене Шишковой стоит больше времени уделять воспитанию своего ребенка, которого она родила Тимуру Юнусову, выступающему под псевдонимом Тимати.
Поклонники Шишковой отметили, что она стала редко делать подписи к записям, ввиду чего не совсем понятно, что она хотела сказать откровенным снимком. На фотографии Шишкова изображена на фоне бассейна в мокром топе. Из-за плохого освещения снимок получился относительно тусклым, однако даже на нем фанаты заметили, что модель немного поправилась.
«Отдых берет свое, ввиду чего даже моя фигура после изнурительных диет немного изменилась. Сейчас я стараюсь вернуться в форму, однако это очень сложно. Праздники выдались на удивление увлекательными», - рассказала Шишкова под одной из недавних публикаций. На фото она позирует на балконе своего номера в отеле. По геометке поклонники сразу же определили, что модель находится в Таиланде.
Публикация с мокрым топом собрала более 30 тысяч лайков всего за несколько минут. По мнению фанатов, Алене Шишковой стоит больше времени уделять воспитанию своего ребенка, которого она родила Тимуру Юнусову, выступающему под псевдонимом Тимати.
Автор: Махов Артем