"Дом-2": Дарья Пынзарь рассказала о своих изнурительных тренировках
Дарья Пынзарь рассказала о своих изнурительных тренировках, прописанных супругом. Соответствующую запись экс-участница проекта "Дом-2" сделала в соцсети Instagram.
Дарья Пынзарь продемонстрировала фанатам снимок из тренажерного зала, на котором запечатлена в сексуальном костюме, выгодно подчеркивающим ее грудь. Рядом с молодой мамой стоит накаченный Сергей Пынзарь. В комментарии звезда написала, что муж составил для нее жесткую программу и совсем не дает расслабиться. Тренировки помогут ей избавиться от лишних килограммов в верхней части тела.
За 10 минут пост набрал более 3500 лайков. Многочисленные фолловеры в комментариях просят Пынзарь поделиться программой, чтобы они вместе стремились к совершенству.
Ранее Пынзарь рассказала о нежелании выходить из дома.
Дарья Пынзарь продемонстрировала фанатам снимок из тренажерного зала, на котором запечатлена в сексуальном костюме, выгодно подчеркивающим ее грудь. Рядом с молодой мамой стоит накаченный Сергей Пынзарь. В комментарии звезда написала, что муж составил для нее жесткую программу и совсем не дает расслабиться. Тренировки помогут ей избавиться от лишних килограммов в верхней части тела.
За 10 минут пост набрал более 3500 лайков. Многочисленные фолловеры в комментариях просят Пынзарь поделиться программой, чтобы они вместе стремились к совершенству.
Ранее Пынзарь рассказала о нежелании выходить из дома.
Автор: Джанабилова Татьяна П