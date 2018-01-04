Медведев официально исключил Мутко из состава оргкомитета ЧМ-2018
Виталий Мутко официально исключен из состава оргкомитета, который будет наблюдать за проведением ЧМ-2018. Распоряжение, размещенное на портале правовой информации, завизировал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Сообщение об уходе Мутко из наблюдательного оргкомитета появились еще 27 декабря. Сейчас сведения подтверждены. Известно, что место вице-премьера займет гендиректор структуры Алексей Сорокин, который с прошлого года является членом FIFA.
Стоит отметить, что в январе 2011 года РФС и правительство утвердили состав оргкомитета «Россия-2018».
Сообщение об уходе Мутко из наблюдательного оргкомитета появились еще 27 декабря. Сейчас сведения подтверждены. Известно, что место вице-премьера займет гендиректор структуры Алексей Сорокин, который с прошлого года является членом FIFA.
Стоит отметить, что в январе 2011 года РФС и правительство утвердили состав оргкомитета «Россия-2018».
Автор: Джанабилова Татьяна П