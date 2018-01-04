В России в 2017 году автомобили с АКП оказались популярнее машин с МКП
В 2017 году наивысшую степень популярности в РФ продемонстрировали автомобили с автоматической КПП, в свою очередь «механика» оказалась не в почете у местных автолюбителей. Согласно статистическим сведениям, каждое второе авто, купленное в ушедшем году, было оборудовано автоматической коробкой передач (АКП).
По результатам собранных в 2017 году данных, на долю машин с АКПП пришлось 54% российского рынка. В этот перечень вошли не только авто, оснащенные АКП, но и легковые транспортные средства, оборудованные вариатором.
Если сравнивать результаты продаж минувшего года с позапрошлым, то авто с роботизированными КПП прибавили 2,5%. Объясняется сложившаяся ситуация тем, что большинство популярных среди российских автолюбителей моделей оснащено именно автоматической КПП. Примером тому являются такие бестселлеры, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.
Иной ситуация была всего несколько лет назад. Авто с АКПП отставали от машин с механической коробкой передач в 2014 году, когда их доля на авторынке РФ не превышала отметки в 49,1%. Впервые результаты продаж машин, оснащенных роботизированной КПП превысили показателей реализации авто с «механикой» в 2016 году.
По результатам собранных в 2017 году данных, на долю машин с АКПП пришлось 54% российского рынка. В этот перечень вошли не только авто, оснащенные АКП, но и легковые транспортные средства, оборудованные вариатором.
Если сравнивать результаты продаж минувшего года с позапрошлым, то авто с роботизированными КПП прибавили 2,5%. Объясняется сложившаяся ситуация тем, что большинство популярных среди российских автолюбителей моделей оснащено именно автоматической КПП. Примером тому являются такие бестселлеры, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.
Иной ситуация была всего несколько лет назад. Авто с АКПП отставали от машин с механической коробкой передач в 2014 году, когда их доля на авторынке РФ не превышала отметки в 49,1%. Впервые результаты продаж машин, оснащенных роботизированной КПП превысили показателей реализации авто с «механикой» в 2016 году.
Автор: Ирина Доброва