В Австралии девять туристов отравились найденным порошком «кокаина»
В городе Перт (Австралия) девять туристов отравились порошком «кокаина», найденным в конверте. Граждане доставлены в больницу в предсмертном состоянии.
Туристы получили конверт со странным содержимым внутри по почте. Приняв порошок за наркотическое вещество, граждане употребили его и заметили странные симптомы: припадки, парализация, галлюцинации. Один из друзей, отказавшийся от порошка, вызвал бригаду скорой помощи.
Оставшийся порошок передали в лабораторию для проведения срочной экспертизы. Оказалось, в конверте находился скополамин, используемый преступниками. При употреблении жертву временно парализует.
Ранее в Австралии мужчину застрелили во время съемок фильма.
Туристы получили конверт со странным содержимым внутри по почте. Приняв порошок за наркотическое вещество, граждане употребили его и заметили странные симптомы: припадки, парализация, галлюцинации. Один из друзей, отказавшийся от порошка, вызвал бригаду скорой помощи.
Оставшийся порошок передали в лабораторию для проведения срочной экспертизы. Оказалось, в конверте находился скополамин, используемый преступниками. При употреблении жертву временно парализует.
Ранее в Австралии мужчину застрелили во время съемок фильма.
Автор: Джанабилова Татьяна П