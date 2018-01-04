В России обещают повышение зарплат до 200 процентов
В России зарплаты у некоторых государственных работников могут увеличиться на 200 процентов в 2018 году. По информации от источников в правительстве, самое большое повышение коснется врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников.
Для работников федеральных учреждений предусмотрено повышение заработной платы на 4 процента. Речь идет о социальной сфере, медико-социальной экспертизе, центрах гигиены Роспотребнадзора, науки, гидрометеорологической службе, ветеринарных лабораториях, спасательных центрах МЧС, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других ведомственных органов.
Уже с начала текущего года прибавку к доходу получат технические и вспомогательные работники, обслуживающие оборудование и здания государственного значения. Примерно на 6 процентов вырастет доход специалистов социальной сферы. Кроме того, прибавка предусмотрена для учреждений комплексной реабилитации и психологических центров.
Больше всего зарплата вырастет у учителей, работников культуры и преподавателей в вузах. Их доход должен достигнуть уровня среднего по тому или иному региону. Также в текущем году МРОТ будет увеличен до 9489 рублей, ввиду чего рост зарплат коснется примерно 1,5 миллиона бюджетников.
Для работников федеральных учреждений предусмотрено повышение заработной платы на 4 процента. Речь идет о социальной сфере, медико-социальной экспертизе, центрах гигиены Роспотребнадзора, науки, гидрометеорологической службе, ветеринарных лабораториях, спасательных центрах МЧС, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других ведомственных органов.
Уже с начала текущего года прибавку к доходу получат технические и вспомогательные работники, обслуживающие оборудование и здания государственного значения. Примерно на 6 процентов вырастет доход специалистов социальной сферы. Кроме того, прибавка предусмотрена для учреждений комплексной реабилитации и психологических центров.
Больше всего зарплата вырастет у учителей, работников культуры и преподавателей в вузах. Их доход должен достигнуть уровня среднего по тому или иному региону. Также в текущем году МРОТ будет увеличен до 9489 рублей, ввиду чего рост зарплат коснется примерно 1,5 миллиона бюджетников.
Автор: Махов Артем