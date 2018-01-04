Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии российских журналистов
Мария Захарова, являющаяся официальным представителем МИД РФ, рассказала, что высылка российских журналистов из Латвии является немыслимой и недемократичной. По словам дипломата, правительство страны своими действиями нарушило нормы, установленные на международном уровне.
«Призываем неправительственные организации, которые занимаются нарушением свободы слова, заинтересоваться данным инцидентом и дать оценку действиям правительства Литвы. Я считаю, что такое поведение недопустимо на международном уровне, так как дискредитирует власти», - рассказала Захарова.
По мнению представителя МИ РФ, Рига нарушила международные правовые номы в сфере свободы выражения мнения. Захарова отметила, что власти любой страны не имеют права вмешиваться в работу журналистов за редкими исключениями. По ее словам, «молчаливая поддержка Брюсселя» не дает возможности прессе освещать всю правду.
Российская журналистка была сегодня выдворена из Латвии по решению местного суда. Более подробные сведения о причинах таких действий местных властей пока отсутствуют.
«Призываем неправительственные организации, которые занимаются нарушением свободы слова, заинтересоваться данным инцидентом и дать оценку действиям правительства Литвы. Я считаю, что такое поведение недопустимо на международном уровне, так как дискредитирует власти», - рассказала Захарова.
По мнению представителя МИ РФ, Рига нарушила международные правовые номы в сфере свободы выражения мнения. Захарова отметила, что власти любой страны не имеют права вмешиваться в работу журналистов за редкими исключениями. По ее словам, «молчаливая поддержка Брюсселя» не дает возможности прессе освещать всю правду.
Российская журналистка была сегодня выдворена из Латвии по решению местного суда. Более подробные сведения о причинах таких действий местных властей пока отсутствуют.
Автор: Махов Артем