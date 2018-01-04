Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Политика / Выбор редакции

Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии российских журналистов
Мария Захарова, являющаяся официальным представителем МИД РФ, рассказала, что высылка российских журналистов из Латвии является немыслимой и недемократичной. По словам дипломата, правительство страны своими действиями нарушило нормы, установленные на международном уровне.

Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии российских журналистов


«Призываем неправительственные организации, которые занимаются нарушением свободы слова, заинтересоваться данным инцидентом и дать оценку действиям правительства Литвы. Я считаю, что такое поведение недопустимо на международном уровне, так как дискредитирует власти», - рассказала Захарова.

По мнению представителя МИ РФ, Рига нарушила международные правовые номы в сфере свободы выражения мнения. Захарова отметила, что власти любой страны не имеют права вмешиваться в работу журналистов за редкими исключениями. По ее словам, «молчаливая поддержка Брюсселя» не дает возможности прессе освещать всю правду.

Российская журналистка была сегодня выдворена из Латвии по решению местного суда. Более подробные сведения о причинах таких действий местных властей пока отсутствуют.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 17:49
Читайте также
Загрузка...
Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч
Военный журналист опубликовал фото поврежденных
Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
На время Олимпиады США и Южная Корея отложили
Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
Разбившегося в Сирии российского пилота
Российский нотариусов обяжут проверять паспорта
СМИ: Украина планировала взорвать российский
Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии
В России обещают повышение зарплат до 200
Трамп призвал перейти на систему голосования по
В лесах России из-за аномально теплой зимы
Добавление комментария
Последние новости
04.01, 20:45 В Санкт-Петербурге около 30 детей надышались дымом при
04.01, 20:40 Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч евро за
04.01, 20:39 В Москве полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД
04.01, 20:36 В Башкирии в предновогоднюю ночь убили женщину в ходе
04.01, 20:30 В Москве и Петербурге отмечается наплыв из желающих
04.01, 20:20 Житель Воронежа на Audi выехал на встречную и
04.01, 20:10 Военный журналист опубликовал фото поврежденных
04.01, 20:00 Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова удивила поклонников
04.01, 19:50 В Колумбии бык насмерть затоптал тореадора
04.01, 19:40 В Саратове «ГАЗель» сбила женщину напротив станции
04.01, 19:30 Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
04.01, 19:20 На время Олимпиады США и Южная Корея отложили военные
04.01, 19:10 Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
04.01, 18:58 Разбившегося в Сирии российского пилота похоронили в
04.01, 18:49 Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото с девичника
04.01, 18:39 Российский нотариусов обяжут проверять паспорта на
04.01, 18:34 Анонс полноэкранного смартфона Meizu M6s состоится 17
04.01, 18:27 Дуров выпустил улучшенную версию Telegram для ОС Android
04.01, 18:20 В WhatsApp вскоре появятся «истории» из Instagram
04.01, 18:14 «Роскосмос» переоденет астронавтов из США в российские