Облаченный в черное Стас Михайлов посетил музей в ОАЭ
Стас Михайлов решил посетить музей в ОАЭ, где познакомился с достаточно нестандартным творчеством. Соответствующий кадр, где артист облачен во все черное, появился на его странице в сети Instagram.
Сейчас Стас Михайлов находится на территории ОАЭ, куда он приехал со своей семьей для отдыха. Будучи в Абу-Даби, артист решил посетить музей Louvre Abu Dhabi, где сделал фото на фоне необычных экспонатов. В частности, за спиной исполнителя виднеются перевернутые и прикрепленные к стене тазы разных размеров и форм, и, похоже, что некоторые из них выполнены из алюминия. Кроме того, судя по их виду, все они уже бывали в использовании.
Почему подобные кухонные приспособления повесили на стену, для многих подписчиков страницы Стаса Михайлова осталось загадкой. Фолловеры похвалили внешний вид артиста, который надел все черное, за исключением белых кроссовок, а также отдал предпочтение спортивному стилю.
Ранее, как информировали "Актуальные новости", на корпоративе в Кремле Стас Михайлов смог заменить Деда Мороза.
Сейчас Стас Михайлов находится на территории ОАЭ, куда он приехал со своей семьей для отдыха. Будучи в Абу-Даби, артист решил посетить музей Louvre Abu Dhabi, где сделал фото на фоне необычных экспонатов. В частности, за спиной исполнителя виднеются перевернутые и прикрепленные к стене тазы разных размеров и форм, и, похоже, что некоторые из них выполнены из алюминия. Кроме того, судя по их виду, все они уже бывали в использовании.
Почему подобные кухонные приспособления повесили на стену, для многих подписчиков страницы Стаса Михайлова осталось загадкой. Фолловеры похвалили внешний вид артиста, который надел все черное, за исключением белых кроссовок, а также отдал предпочтение спортивному стилю.
Ранее, как информировали "Актуальные новости", на корпоративе в Кремле Стас Михайлов смог заменить Деда Мороза.
Автор: Марина Вебер