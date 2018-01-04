«Роскосмос» переоденет астронавтов из США в российские скафандры
Корпорация «Роскосмос» намерена предложить американским астронавтам российские скафандры, речь идёт о модели «Орлан» нового поколения. Модель адаптируют для использования на окололунной станции Deep Space Gateway.
Скафандры будут выпущены параллельно со шлюзовым модулем космического аппарата. Специалисты «Роскосмоса» имеют достаточный опыт в производстве оборудования, приспособленного для работы в открытом космосе. Будет обеспечен выход американских астронавтов в пространство с борта окололунной станции Deep Space Gateway в российских изделиях. «Орлан» последнего поколения сейчас используется на МКС. В новом комплексе также намерены использоваться скафандры, созданные в США. Ранее «Роскосмос» и NASA провели переговоры о разработке моделей защитной одежды, причём она должна иметь возможность адаптации к станции Deep Space Gateway.
Сергей Крикалев, исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам, заявил, что концерн создаст окололунный модуль. Его необходимо укомплектовать российскими скафандрами. Шлюзовой отсек должен быть также приспособлен и для работы в нём американских астронавтов, облаченных в скафандры от NASA.
Скафандры будут выпущены параллельно со шлюзовым модулем космического аппарата. Специалисты «Роскосмоса» имеют достаточный опыт в производстве оборудования, приспособленного для работы в открытом космосе. Будет обеспечен выход американских астронавтов в пространство с борта окололунной станции Deep Space Gateway в российских изделиях. «Орлан» последнего поколения сейчас используется на МКС. В новом комплексе также намерены использоваться скафандры, созданные в США. Ранее «Роскосмос» и NASA провели переговоры о разработке моделей защитной одежды, причём она должна иметь возможность адаптации к станции Deep Space Gateway.
Сергей Крикалев, исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам, заявил, что концерн создаст окололунный модуль. Его необходимо укомплектовать российскими скафандрами. Шлюзовой отсек должен быть также приспособлен и для работы в нём американских астронавтов, облаченных в скафандры от NASA.
Автор: Семен Зайцев