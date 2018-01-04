В Москве в ДТП на Киевском шоссе пострадали шесть человек
4 января в Москве в ДТП, произошедшем на Киевском шоссе, сильно пострадали шесть граждан, в том числе дети. Инцидент прокомментировали в Департаменте обороны, ЧС и пожарной безопасности.
Сообщается, два вертолета, находящиеся на балансе столичного авиационного центра, прибыли к месту происшествия. Пострадавших детей на одном воздушном судне транспортировали в медучреждение. Второй вертолет скоро долетит до места назначения.
Сотрудники ГИБДД не стали вдаваться в детали, рассказав, что участниками столкновения стали две иномарки - Audi и Dodge.
Ранее в столице женщина в положении пострадала при ДТП с трактором.
Сообщается, два вертолета, находящиеся на балансе столичного авиационного центра, прибыли к месту происшествия. Пострадавших детей на одном воздушном судне транспортировали в медучреждение. Второй вертолет скоро долетит до места назначения.
Сотрудники ГИБДД не стали вдаваться в детали, рассказав, что участниками столкновения стали две иномарки - Audi и Dodge.
Ранее в столице женщина в положении пострадала при ДТП с трактором.
Автор: Джанабилова Татьяна П