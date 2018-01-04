СМИ: Украина планировала взорвать российский газопровод

«В 2014 и 2015 году ситуация была значительно хуже, нежели сейчас. Мы надеемся, что в скором времени все полностью разрешится. В планах, естественно, была ликвидация российского газопровода, который проходит через Украину в Европу. Возможно, причиной отказа от идеи стали риски, связанные с реакцией РФ на подобный инцидент. Кроме того, на власти оказывали давление европейские лидеры», - рассказал Юрий Грымчак.

По его словам, наличие газопроводов на территории Украины предотвратило «широкомасштабную войну». Также Грымчак подчеркнул, что Россия в настоящее время пытается решить вопрос с транзитом газа, однако безуспешно. Ранее Петр Порошенко также поднимал вопрос о сотрудничестве с газовыми компаниями из РФ. По его словам, Украина готова пойти на восстановление работы, однако при определенных условиях. Одним из низ является прекращение боевых действий на Востоке.