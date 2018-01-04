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СМИ: Украина планировала взорвать российский газопровод
Западные издания рассказали, что в 2015 году Украина собиралась ликвидировать российский газопровод. Юрий Грымчак, являющийся заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий, заявил, что от данной идеи было решено отказаться из-за высоких рисков осложнения ситуации на Востоке.

СМИ: Украина планировала взорвать российский газопровод


«В 2014 и 2015 году ситуация была значительно хуже, нежели сейчас. Мы надеемся, что в скором времени все полностью разрешится. В планах, естественно, была ликвидация российского газопровода, который проходит через Украину в Европу. Возможно, причиной отказа от идеи стали риски, связанные с реакцией РФ на подобный инцидент. Кроме того, на власти оказывали давление европейские лидеры», - рассказал Юрий Грымчак.


По его словам, наличие газопроводов на территории Украины предотвратило «широкомасштабную войну». Также Грымчак подчеркнул, что Россия в настоящее время пытается решить вопрос с транзитом газа, однако безуспешно. Ранее Петр Порошенко также поднимал вопрос о сотрудничестве с газовыми компаниями из РФ. По его словам, Украина готова пойти на восстановление работы, однако при определенных условиях. Одним из низ является прекращение боевых действий на Востоке.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 17:58
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