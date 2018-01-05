Наливание пива в стакан под углом может провоцировать вздутие живота
Наливание пива в стакан под углом может являться причиной вздутия живота. Соответствующие выводы сделаны в ходе исследований экспертами, о чем сообщается на страницах портала Daily Mail.
Эксперты из США отмечают, что в процессе наливания пива под углом компоненту CO2 некуда испаряться, в связи с чем он в итоге оказывается в желудке. Скопление углекислого газа может провоцировать у человека ощущения вздутого живота. Отмечается, что при виде на пиве большого количества пены многие считают, что так быть не должно, это не совсем верно. Именно в ней сохраняется важная для указанного напитка горечь солода и хмеля. Благодаря пене удается удержать настоящий вкус пива.
Сомелье отмечают, что достаточно многие предпочитают после открытия бутылки пива дать напитку “настояться”, но это тоже ошибка. Спиртное в этот период страдает от воздействия фенолов, портящих качество и сбивающих настоящий вкус хмельного продукта.
Ранее ученые рассказали, как безалкогольное пиво помогает в борьбе с лишним весом.
Эксперты из США отмечают, что в процессе наливания пива под углом компоненту CO2 некуда испаряться, в связи с чем он в итоге оказывается в желудке. Скопление углекислого газа может провоцировать у человека ощущения вздутого живота. Отмечается, что при виде на пиве большого количества пены многие считают, что так быть не должно, это не совсем верно. Именно в ней сохраняется важная для указанного напитка горечь солода и хмеля. Благодаря пене удается удержать настоящий вкус пива.
Сомелье отмечают, что достаточно многие предпочитают после открытия бутылки пива дать напитку “настояться”, но это тоже ошибка. Спиртное в этот период страдает от воздействия фенолов, портящих качество и сбивающих настоящий вкус хмельного продукта.
Ранее ученые рассказали, как безалкогольное пиво помогает в борьбе с лишним весом.
Автор: Марина Вебер