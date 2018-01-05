GTA V и Red Dead Redemption в 2018 году появятся на мобильных платформах
Две самые популярные игры десятилетия GTA V и Red Dead Redemption в этом году появятся на мобильных платформах. Сейчас насладиться продуктами студии Rockstar Games могут только владельцы игровых консолей или громоздких персональных компьютеров. Сведения предоставил один из пользователей форума Reddit.
Разработчики импортируют RDR и GTA на консоль Nintendo Swift. Официальная презентация продуктов, в которые можно играть на ходу, состоится на технологической выставке CES 2018, открывающейся 11 января.
Мобильная игровая консоль удобнее других устройств за счет автономности и собственного аккумулятора. Если популярные игры станут доступны на платформе Swift, то покупательский спрос на нее может увеличиться в несколько раз. Стоимость игр пока не называется.
Предположительно, мобильными также могут стать: Call of Duty, Soulcalibur VI, Killing Floor 2 и другие менее популярные игры. На достоверность информации указывают пустые страницы, появившиеся в магазине Amazon.
Напомним, в этом году ожидается выход второй части RDR.
Разработчики импортируют RDR и GTA на консоль Nintendo Swift. Официальная презентация продуктов, в которые можно играть на ходу, состоится на технологической выставке CES 2018, открывающейся 11 января.
Мобильная игровая консоль удобнее других устройств за счет автономности и собственного аккумулятора. Если популярные игры станут доступны на платформе Swift, то покупательский спрос на нее может увеличиться в несколько раз. Стоимость игр пока не называется.
Предположительно, мобильными также могут стать: Call of Duty, Soulcalibur VI, Killing Floor 2 и другие менее популярные игры. На достоверность информации указывают пустые страницы, появившиеся в магазине Amazon.
Напомним, в этом году ожидается выход второй части RDR.
Автор: Джанабилова Татьяна П