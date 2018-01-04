Анонс полноэкранного смартфона Meizu M6s состоится 17 января
Анонс полноэкранного смартфона Meizu M6s от китайского производителя официально состоится 17 января 2018 года. Притом изначально предполагалось, что презентация устройства пройдет 4 числа месяца, но в итоге компания перенесла мероприятие.
Как сообщают инсайдеры, Meizu M6s обзаведется безрамочным дисплеем на 5,7 дюймов, а в качестве процессора выступает восьмиядерный Exynos 7872. Модель оснастят 3 и 4 ГБ ОЗУ, а объем встроенной памяти может составлять соответственно 32 и 64 ГБ. Фронтальная камера будет делать снимки при 13 Мп, предусмотрена и “фронталка” на 5 Мп. Емкость аккумулятора Meizu M6s составит почти 3000 мАч.
Предполагается, что смартфон выполнен из металла и оснащен сканером отпечатков. Производительность устройства должна обеспечивать ОС Android 7.0. Показ Meizu M6s состоится официально уже 17 января, а стоимость гаджета от бренда из КНР стартует от отметки в 260 долларов. Когда ожидается начало продаж вышеупомянутого устройства, официально разработчиком не сообщалось.
Как сообщают инсайдеры, Meizu M6s обзаведется безрамочным дисплеем на 5,7 дюймов, а в качестве процессора выступает восьмиядерный Exynos 7872. Модель оснастят 3 и 4 ГБ ОЗУ, а объем встроенной памяти может составлять соответственно 32 и 64 ГБ. Фронтальная камера будет делать снимки при 13 Мп, предусмотрена и “фронталка” на 5 Мп. Емкость аккумулятора Meizu M6s составит почти 3000 мАч.
Предполагается, что смартфон выполнен из металла и оснащен сканером отпечатков. Производительность устройства должна обеспечивать ОС Android 7.0. Показ Meizu M6s состоится официально уже 17 января, а стоимость гаджета от бренда из КНР стартует от отметки в 260 долларов. Когда ожидается начало продаж вышеупомянутого устройства, официально разработчиком не сообщалось.
Автор: Марина Вебер