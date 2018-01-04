Дуров выпустил улучшенную версию Telegram для ОС Android с названием Challegram
Павел Дуров выпустил улучшенную версию Telegram. Приложение получило название Challegram и рассчитано на работу со смартфонами разрядностью 64. Новинка создана для устройств, работающих на базе Android.
Сам Challegram представляет собой аналог приложения Telegram X, используемый на девайсах под управлением iOS. Программ была выпущена в прошлом месяце и создавалась на языке Swift. Для Android приложение писалось на TDLib, что позволило оптимизировать его под работу с 64-разрядными смартфонами.
В качестве разработчика указана компания Telegram LLC. Её представители отметили, что Challegram отличается повышенным быстродействием, а также более высоким уровнем защиты информации. Приложение доступно в магазине Google Play.
Сам Challegram представляет собой аналог приложения Telegram X, используемый на девайсах под управлением iOS. Программ была выпущена в прошлом месяце и создавалась на языке Swift. Для Android приложение писалось на TDLib, что позволило оптимизировать его под работу с 64-разрядными смартфонами.
В качестве разработчика указана компания Telegram LLC. Её представители отметили, что Challegram отличается повышенным быстродействием, а также более высоким уровнем защиты информации. Приложение доступно в магазине Google Play.
Автор: Валерий Антонов