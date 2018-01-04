Российский нотариусов обяжут проверять паспорта на подлинность ультрафиолетом
Российские нотариусы будут проверять паспорта при помощи ультрафиолета. Проект для противодействия заключению соглашений с использованием поддельных документов уже рассматривается в МВД.
Всем нотариальным контрам потребуется получить соответствующие приборы. Подобная техника уже используется в банках России. В правилах указывается, каким именно параметрам обязан соответствовать прибор. Он должен иметь функцию проверки на подлинность в ультрафиолете, белом и отраженном свете. Помимо этого, аппарат станет просвечивать паспорт в ИК-излучении, что позволит гарантировать их подлинность в 100% случаев.
Ранее нотариусам приходилось проверять подлинность паспортов клиентов исключительно «на глаз», что не исключало вероятности работы с подделкой. В случае просвечивании в ультрафиолетовом излучении 3-й страницы поддельного паспорта можно заметить отсутствие букв РФ, размещенных под строкой «место рождения». Вдобавок фальшивка не станет светиться волокнами зеленого и желтого цветов. Это основные отличия от подлинных документов.
Всем нотариальным контрам потребуется получить соответствующие приборы. Подобная техника уже используется в банках России. В правилах указывается, каким именно параметрам обязан соответствовать прибор. Он должен иметь функцию проверки на подлинность в ультрафиолете, белом и отраженном свете. Помимо этого, аппарат станет просвечивать паспорт в ИК-излучении, что позволит гарантировать их подлинность в 100% случаев.
Ранее нотариусам приходилось проверять подлинность паспортов клиентов исключительно «на глаз», что не исключало вероятности работы с подделкой. В случае просвечивании в ультрафиолетовом излучении 3-й страницы поддельного паспорта можно заметить отсутствие букв РФ, размещенных под строкой «место рождения». Вдобавок фальшивка не станет светиться волокнами зеленого и желтого цветов. Это основные отличия от подлинных документов.
Автор: Валерий Антонов