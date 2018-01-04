Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото с девичника
Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками откровенным фото, сделанным во время девичника ее подруги. Соответствующий кадр появился на странице отечественной певицы в Instagram.
Накануне Виктория Дайнеко посетила девишник своей подруги, где присутствовали только близкие для невесты люди, и наконец-то в ее распоряжении оказались фото с мероприятия. На одном из таковых певица сидит спиной к камере, сняв с себя белую рубашку и оставшись в одном бюстгальтере. Кадр оказался достаточно соблазнительным, но не пошлым, как сочли подписчики страницы артистки. В подписи к публикации певица написала: “А чем занимаются девочки на девичниках? Конечно, ходят на шпильках в чулках и майках и поедают пирожные”.
Фолловеры в комментариях отметили, что Виктория Дайнеко на фото выглядит потрясающе, а сама публикация собрала значительное количество отметок “Мне нравится”.
Ранее Виктория Дайнеко рассказала поклонникам, какой снимок оказался наиболее популярным за минувший год на ее странице в Instagram.
Накануне Виктория Дайнеко посетила девишник своей подруги, где присутствовали только близкие для невесты люди, и наконец-то в ее распоряжении оказались фото с мероприятия. На одном из таковых певица сидит спиной к камере, сняв с себя белую рубашку и оставшись в одном бюстгальтере. Кадр оказался достаточно соблазнительным, но не пошлым, как сочли подписчики страницы артистки. В подписи к публикации певица написала: “А чем занимаются девочки на девичниках? Конечно, ходят на шпильках в чулках и майках и поедают пирожные”.
Фолловеры в комментариях отметили, что Виктория Дайнеко на фото выглядит потрясающе, а сама публикация собрала значительное количество отметок “Мне нравится”.
Ранее Виктория Дайнеко рассказала поклонникам, какой снимок оказался наиболее популярным за минувший год на ее странице в Instagram.
Автор: Марина Вебер