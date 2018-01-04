Разбившегося в Сирии российского пилота похоронили в Саратовской области
По информации сотрудников администрации Саратовской области, накануне в городе Пугачев была проведена церемония прощания с пилотом ВКС РФ, погибшим в Сирии в результате крушения вертолета. Следует напомнить, что происшествие с российскими военнослужащим, управляющим Ми-24, произошло в канун Нового года.
В Минобороны РФ ранее рассказали, что экспертам после проведенного расследования удалось определить причину крушения вертолета Ми-24. Согласно официальной версии, он разбился из-за технической неисправности. В результате крушения воздушного судна ВКС РФ в Сирии перед наступлением 2018 года трагически погибли два пилота. Третьему находившемуся на борту члену экипажа удалось выжить. Борттехник разбившегося вертолета отделался травмами и ранениями. Спасатели оперативно доставили его на ближайший аэродром Хмеймим. Здесь медики обеспечили ему необходимую экстренную помощь.
Имена обоих погибших пилотов разбившегося вертолета в Минобороны не раскрывают. Известно только то, что один из них провел детство в городе Пугачев. Здесь же, под Саратовом, проживают его мать и сестра.
В Минобороны РФ ранее рассказали, что экспертам после проведенного расследования удалось определить причину крушения вертолета Ми-24. Согласно официальной версии, он разбился из-за технической неисправности. В результате крушения воздушного судна ВКС РФ в Сирии перед наступлением 2018 года трагически погибли два пилота. Третьему находившемуся на борту члену экипажа удалось выжить. Борттехник разбившегося вертолета отделался травмами и ранениями. Спасатели оперативно доставили его на ближайший аэродром Хмеймим. Здесь медики обеспечили ему необходимую экстренную помощь.
Имена обоих погибших пилотов разбившегося вертолета в Минобороны не раскрывают. Известно только то, что один из них провел детство в городе Пугачев. Здесь же, под Саратовом, проживают его мать и сестра.
Автор: Ирина Доброва