Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по продаже туров в Египет
Ростуризм убрал ограничения на реализацию туров в Египет. В соответствии с указом президента РФ, воздушные перевозки разрешаются исключительно в Каир. Работники Российского союза туриндустрии прогнозируют отсутствие крупного спроса на путевки из-за слабой привлекательности столицы Египта для отдыха, в отличие от известных курортов.
«Говорить о массовом турпотоке можно будет только после открытия авиасообщения напрямую к местам отдыха без необходимости реализовать пересадки на внутренний транспорт», – рассказали работники туротрасли во время общения с журналистами.
Эксперты в сфере туризма подчеркивают, что полеты на курорты с пересадками не выгодны, поскольку дополнительный рейс потребует больших расходов, а поездка на автобусе займет достаточно много времени – порядка 7 часов пути по территории Египта. Приостановка авиаперелетов была вызвана претензиями к безопасности в аэропортах экваториального государства, возникшим после крушения в 2015 году самолета с россиянами на борту.
«Говорить о массовом турпотоке можно будет только после открытия авиасообщения напрямую к местам отдыха без необходимости реализовать пересадки на внутренний транспорт», – рассказали работники туротрасли во время общения с журналистами.
Эксперты в сфере туризма подчеркивают, что полеты на курорты с пересадками не выгодны, поскольку дополнительный рейс потребует больших расходов, а поездка на автобусе займет достаточно много времени – порядка 7 часов пути по территории Египта. Приостановка авиаперелетов была вызвана претензиями к безопасности в аэропортах экваториального государства, возникшим после крушения в 2015 году самолета с россиянами на борту.
Автор: Валерий Антонов