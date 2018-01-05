Пользователи Сети обнаружили стену из «Игры престолов» на границе КНР и РФ
Во всемирной Cети размещены фотоснимки ледяной стены, напоминающей сооружение из «Игры престолов». Высота ограды изначально составляла 3-4 м, а затем выросла до 20. Наледь возникла на озере Ханка в провинции Хэйлунцзян в КНР, вблизи с границей РФ.
Специалисты объясняют, что сооружение из популярного сериала «Игра престолов» образовалось с наступлением зимы на протяжении береговой линии озера Ханка в результате сильных ветров. Массивные воздушные потоки согнали льдины разных размеров к восточному берегу водоёма. Очевидцы указывают, что высота природного сооружения увеличилась до 20 метров, хотя вначале она была в пять раз меньше. Особо отмечено, что общая протяженность стены достигает нескольких десятков километров.
Сюй Джун, начальник метеостанции, расположенной на озере Ханка, сообщил в массмедиа, что такие стены образуются нечасто. Для их возникновения необходимы низкие температуры на протяжении долгого периода времени. Должны быть сильные устойчивые ветры, обеспечивающие движение верхних слоёв воды в озере.
Специалисты объясняют, что сооружение из популярного сериала «Игра престолов» образовалось с наступлением зимы на протяжении береговой линии озера Ханка в результате сильных ветров. Массивные воздушные потоки согнали льдины разных размеров к восточному берегу водоёма. Очевидцы указывают, что высота природного сооружения увеличилась до 20 метров, хотя вначале она была в пять раз меньше. Особо отмечено, что общая протяженность стены достигает нескольких десятков километров.
Сюй Джун, начальник метеостанции, расположенной на озере Ханка, сообщил в массмедиа, что такие стены образуются нечасто. Для их возникновения необходимы низкие температуры на протяжении долгого периода времени. Должны быть сильные устойчивые ветры, обеспечивающие движение верхних слоёв воды в озере.
Автор: Семен Зайцев