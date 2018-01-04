На время Олимпиады США и Южная Корея отложили военные учения
Лидеры США и Южной Кореи решили отказаться от совместных военных учений, но только на период, пока будет длиться зимняя Олимпиада. Проходить спортивное состязание должно в Пхёнчхане, столице Кореи.
Согласно заявлениям СМИ, накануне между Дональдом Трампом и его корейским коллегой Мун Чжэ Ином состоялся диалог, который проходил в телефонном режиме и длился порядка 30 минут. На время Олимпиады стороны решили не организовывать военные учения, однако в этот период продолжатся тесные двусторонние консультации, которые касаются ситуации вокруг Северной Кореи.
Предложение перенести учения Foal Eagle, проходящие на ежегодной основе, поступило от корейской стороны. Аналогичная ситуация затронет и совместные мероприятия военного характера — Key Resolve, проводятся которые в период с февраля и по конец марта. Сеул активно настаивал на том, чтобы вышеупомянутые учения были отложены до середины первого весеннего месяца, когда завершится Паралимпиада, и американская сторона во главе с Трампом инициативу поддержала.
Согласно заявлениям СМИ, накануне между Дональдом Трампом и его корейским коллегой Мун Чжэ Ином состоялся диалог, который проходил в телефонном режиме и длился порядка 30 минут. На время Олимпиады стороны решили не организовывать военные учения, однако в этот период продолжатся тесные двусторонние консультации, которые касаются ситуации вокруг Северной Кореи.
Предложение перенести учения Foal Eagle, проходящие на ежегодной основе, поступило от корейской стороны. Аналогичная ситуация затронет и совместные мероприятия военного характера — Key Resolve, проводятся которые в период с февраля и по конец марта. Сеул активно настаивал на том, чтобы вышеупомянутые учения были отложены до середины первого весеннего месяца, когда завершится Паралимпиада, и американская сторона во главе с Трампом инициативу поддержала.
Автор: Марина Вебер