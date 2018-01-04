Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова удивила поклонников "дыркой в подмышке"
Участница проекта «Дом-2» Марго Овсянникова испугала поклонников «дыркой в подмышке». Пользователи отметили необычную тень на одном из её селфи-снимков, опубликованном в Instagram.
Пока одни предположили, что имеет место эффект от тени при вспышке, другие пользователи стали строить предположения относительно вероятного происхождения «дырки». В числе озвученных версий наибольшей популярностью пользуются предположения о последствиях неудачной операции по увеличению груди, а также неумелой работе с фоторедакторами для исправления неких дефектов внешности.
Как заявляет сама Овсянникова, никаких походов к пластическим хирургам она не совершала. Участница «Дома-2» подчеркивает, что никогда не пользовалась услугами специалистов этого направления.
Пока одни предположили, что имеет место эффект от тени при вспышке, другие пользователи стали строить предположения относительно вероятного происхождения «дырки». В числе озвученных версий наибольшей популярностью пользуются предположения о последствиях неудачной операции по увеличению груди, а также неумелой работе с фоторедакторами для исправления неких дефектов внешности.
Как заявляет сама Овсянникова, никаких походов к пластическим хирургам она не совершала. Участница «Дома-2» подчеркивает, что никогда не пользовалась услугами специалистов этого направления.
Автор: Валерий Антонов