Рэпер Баста показал поклонникам себя в молодости
Рэпер Баста поделился с поклонниками снимком, сделанным в молодые годы. Соответствующий кадр был обнародован на официальной странице рэп-исполнителя в сети Instagram.
На опубликованном фото Василий Вакуленко, выступающий на сцене под именем Баста, позирует в костюме, стоя при этом у синтезатора. Многие поклонники отметили, что в молодости будущий рэпер был достаточно милым, однако годы пошли ему на пользу, и сейчас он выглядит даже лучше. В частности, с тех пор артист отрастил бороду и даже стал несколько худее. При этом Баста предпочел не уточнять, когда и при каких обстоятельствах получено вышеупомянутое фото, но кто-то из фолловеров вспомнил, что кадр сделан на дне рождения у бабушки музыканта.
За короткий срок запись на странице Василия Вакуленко успела собрать более 10 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев, оставленных поклонниками.
Ранее, как информировали “Актуальные новости”, рэп-исполнитель откровенно рассказал своим поклонникам о намерении уйти со сцены.
На опубликованном фото Василий Вакуленко, выступающий на сцене под именем Баста, позирует в костюме, стоя при этом у синтезатора. Многие поклонники отметили, что в молодости будущий рэпер был достаточно милым, однако годы пошли ему на пользу, и сейчас он выглядит даже лучше. В частности, с тех пор артист отрастил бороду и даже стал несколько худее. При этом Баста предпочел не уточнять, когда и при каких обстоятельствах получено вышеупомянутое фото, но кто-то из фолловеров вспомнил, что кадр сделан на дне рождения у бабушки музыканта.
За короткий срок запись на странице Василия Вакуленко успела собрать более 10 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество комментариев, оставленных поклонниками.
Ранее, как информировали “Актуальные новости”, рэп-исполнитель откровенно рассказал своим поклонникам о намерении уйти со сцены.
Автор: Марина Вебер