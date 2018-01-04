В Саратове «ГАЗель» сбила женщину напротив станции скорой помощи
Дорожная полиция зафиксировала в Саратове происшествие, связанное с тем, что «ГАЗель» сбила пешехода вблизи центральной подстанции скорой помощи. Сотрудники ГИБДД провели проверку.
Согласно предварительной информации, женщину сбил грузовик, им управлял 49-летний водитель. Сообщается, что ДТП зафиксировано возле дома № 2, предположительно, в 14:15 (по местному времени). Пешеход был сбит на улице Чернышевского в Заводском районе. В результате происшествия пострадавшая была оперативно доставлена в медицинское учреждение на осмотр. Об этом сообщил офицер отдела пропаганды и связей с общественностью регионального управления ГИБДД.
Особо отмечено, что ДТП произошло недалеко от Казанской церкви. Водитель сослался на то обстоятельство, что он не заметил пешехода на проезжей части. О возрасте женщины и характере полученных ею травм не сообщается.
Согласно предварительной информации, женщину сбил грузовик, им управлял 49-летний водитель. Сообщается, что ДТП зафиксировано возле дома № 2, предположительно, в 14:15 (по местному времени). Пешеход был сбит на улице Чернышевского в Заводском районе. В результате происшествия пострадавшая была оперативно доставлена в медицинское учреждение на осмотр. Об этом сообщил офицер отдела пропаганды и связей с общественностью регионального управления ГИБДД.
Особо отмечено, что ДТП произошло недалеко от Казанской церкви. Водитель сослался на то обстоятельство, что он не заметил пешехода на проезжей части. О возрасте женщины и характере полученных ею травм не сообщается.
Автор: Семен Зайцев