Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Происшествия

В Саратове «ГАЗель» сбила женщину напротив станции скорой помощи
Дорожная полиция зафиксировала в Саратове происшествие, связанное с тем, что «ГАЗель» сбила пешехода вблизи центральной подстанции скорой помощи. Сотрудники ГИБДД провели проверку.

В Саратове «ГАЗель» сбила женщину напротив станции скорой помощи


Согласно предварительной информации, женщину сбил грузовик, им управлял 49-летний водитель. Сообщается, что ДТП зафиксировано возле дома № 2, предположительно, в 14:15 (по местному времени). Пешеход был сбит на улице Чернышевского в Заводском районе. В результате происшествия пострадавшая была оперативно доставлена в медицинское учреждение на осмотр. Об этом сообщил офицер отдела пропаганды и связей с общественностью регионального управления ГИБДД.

Особо отмечено, что ДТП произошло недалеко от Казанской церкви. Водитель сослался на то обстоятельство, что он не заметил пешехода на проезжей части. О возрасте женщины и характере полученных ею травм не сообщается.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 19:40
Читайте также
Загрузка...
Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч
Военный журналист опубликовал фото поврежденных
Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
На время Олимпиады США и Южная Корея отложили
Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
Разбившегося в Сирии российского пилота
Российский нотариусов обяжут проверять паспорта
СМИ: Украина планировала взорвать российский
Захарова назвала немыслимой высылку из Латвии
В России обещают повышение зарплат до 200
Трамп призвал перейти на систему голосования по
В лесах России из-за аномально теплой зимы
Добавление комментария
Последние новости
04.01, 20:45 В Санкт-Петербурге около 30 детей надышались дымом при
04.01, 20:40 Игрока “Ромы” Наингголана оштрафуют на 100 тысяч евро за
04.01, 20:39 В Москве полицейский насмерть сбил перебегавшего МКАД
04.01, 20:36 В Башкирии в предновогоднюю ночь убили женщину в ходе
04.01, 20:30 В Москве и Петербурге отмечается наплыв из желающих
04.01, 20:20 Житель Воронежа на Audi выехал на встречную и
04.01, 20:10 Военный журналист опубликовал фото поврежденных
04.01, 20:00 Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова удивила поклонников
04.01, 19:50 В Колумбии бык насмерть затоптал тореадора
04.01, 19:40 В Саратове «ГАЗель» сбила женщину напротив станции
04.01, 19:30 Эксперты: Рождество стоит праздновать только с
04.01, 19:20 На время Олимпиады США и Южная Корея отложили военные
04.01, 19:10 Ростуризм отозвал ограничительные рекомендации по
04.01, 18:58 Разбившегося в Сирии российского пилота похоронили в
04.01, 18:49 Виктория Дайнеко поделилась откровенным фото с девичника
04.01, 18:39 Российский нотариусов обяжут проверять паспорта на
04.01, 18:34 Анонс полноэкранного смартфона Meizu M6s состоится 17
04.01, 18:27 Дуров выпустил улучшенную версию Telegram для ОС Android
04.01, 18:20 В WhatsApp вскоре появятся «истории» из Instagram
04.01, 18:14 «Роскосмос» переоденет астронавтов из США в российские